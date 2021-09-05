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فضيحة تطيح بمسؤولين رياضيين في الجزائر

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الجزائر
البعثة الجزائرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية

فضيحة تطيح بمسؤولين رياضيين في الجزائر

الجزائر - د ب أ

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أقال أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري يوم الأحد، مسؤولين كبيرين في وزارة الشباب والرياضة بدعوى الإهمال المسجل في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير، إذ شمل قرار إنهاء المهام الأمين العام نسيم سبيع، والمدير العام للرياضة محمد جيراوي.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها أن القرار له صلة بسوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية التي تختتم الأحد في العاصمة اليابانية طوكيو، وأنه يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أشار ذات المصدر إلى "متابعة التحقيق لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة.

وخلفت حادثة نقل رياضيين على متن حافلة عادية لا تراعي خصوصيات ذوي الهمم من مطار الجزائر الدولي بعد عودتهم إلى البلاد إثر نهاية مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية، استنكارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحولت إلى فضيحة صدمت وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي قال في مؤتمر صحافي إنه صُدم لما رأته عيناه.

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