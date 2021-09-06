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السماح للجماهير بحضور المنافسات الرياضية في الكويت

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صورة سابقة لجمهور المنتخب الكويتي

السماح للجماهير بحضور المنافسات الرياضية في الكويت

العربية.نت

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين، عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتبارا من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن مجلس الوزراء قام بتكليف الهيئة العامة للرياضة بضمان تطبيق عدد من الشروط.

وأضاف أن الشروط هي: يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب وعدم تجاوز عدد الجماهير بنسبة 30 في المئة من السعة الإجمالية للملعب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.

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