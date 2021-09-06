السماح للجماهير بحضور المنافسات الرياضية في الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين، عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتبارا من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.
وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن مجلس الوزراء قام بتكليف الهيئة العامة للرياضة بضمان تطبيق عدد من الشروط.
مادة اعلانية
وأضاف أن الشروط هي: يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب وعدم تجاوز عدد الجماهير بنسبة 30 في المئة من السعة الإجمالية للملعب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.
مادة إعلانية