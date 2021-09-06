مصطفى محمد ينقذ مصر من الخسارة أمام الغابون

أحرز البديل مصطفى محمد هدفا في الدقيقة الأخيرة ليدرك التعادل 1-1 لمنتخب مصر خارج أرضه مع الغابون في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن ليبيا التي تلعب بعد غد الثلاثاء خارج أرضها مع أنغولا ضمن الجولة ذاتها، بينما وضعت الغابون أول نقطة في رصيدها، فيما تتذيل أنغولا المجموعة بدون نقاط.

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وأكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمر جابر في الدقيقة 70 لحصولة على الانذار الثاني، وسجل أصحاب الأرض بعدها بثلاث دقائق هدف التقدم عبر جيم ألفينيا.

وأدرك محمد التعادل عندما استغل تمريرة متقنة من البديل الاخر صلاح محسن ليسدد الكرة أعلى رأس الحارس الذي ردها ليتبعها مهاجم مصر برأسه في المرمى.

وأطلق بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم الغابون تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 مرت إلى جوار القائم الأيمن دون خطورة على الحارس المصري محمد الشناوي. ولم يستغل محمد شريف هجمة مرتدة في الدقيقة 40 وسدد أعلى العارضة.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الثاني، حيث انفرد آرون سالم بوبيندزا لكن الشناوي نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه، وأطلق محمد مجدي (قفشة) تسديدة في الدقيقة 54 مرت إلى جوار القائم.