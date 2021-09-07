سوريا تنتزع نقطة من الإمارات

انتزعت سوريا التعادل 1-1 من الإمارات في عمان لتحصد أول نقطة بالدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء.

واستغل علي مبخوت خطأ فادحا من الحارس إبراهيم عالمة ليضع الإمارات في المقدمة في الدقيقة 12 في استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن.

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وأهدرت سوريا العديد من الفرص لإدراك التعادل أبرزها لعمر خربين على بعد خطوات من المرمى في منتصف الشوط الأول.

وأسفر ضغط سوريا التي نالت تشجيعا حماسيا في المدرجات عن هدف التعادل لمحمود البحر بعد هفوة دفاعية في الدقيقة 64.

وحققت سوريا أول نقطة من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب الخسارة من إيران فيما نالت الإمارات نقطتين بعد التعادل مع لبنان في دبي بالجولة الافتتاحية.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بأربع نقاط مقابل ثلاث لإيران التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث مواجهة فاصلة، يواصل بعدها الفائز مشواره نحو اقتناص مقعد آسيوي خامس في كأس العالم.