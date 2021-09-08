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البرتغالي كيروش يتولى تدريب منتخب مصر

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كارلوس كيروش
كيروش تولى تدريب منتخب إيران في كأس العالم الأخيرة

البرتغالي كيروش يتولى تدريب منتخب مصر

العربية.نت

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لحسام البدري، الذي رحل عن المنصب قبل يومين.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأربعاء: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، ضياء السيد مدربا عاما، محمد شوقي مدربا، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأضاف الاتحاد: ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

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