الشارقة يقلب النتيجة على الوصل بعشرة لاعبين

قلب الشارقة تأخره بهدفين إلى فوز على الوصل 3 - 2 يوم الجمعة ، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم فابيو ليما في الدقيقة 13 لصالح الوصل، قبل أن يضيف عبد الله الغانم الهدف الثاني في الدقيقة 60.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 69 سجل كايو لوكاس هدف تقليص الفارق للشارقة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك بن مالانغو التعادل في الدقيقة 71.

ونجح بن مالانغو في تسجيل الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الوصل عند أربع نقاط في المركز السادس.