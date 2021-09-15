ركلات الترجيح تقود الوحدة إلى ربع نهائي دوري الأبطال

حسم الوحدة المواجهة الإماراتية الخالصة ضد الشارقة بالفوز بركلات الترجيح 5-4 ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



انتهت القمة بالتعادل 1-1 بعد اللجوء لوقت إضافي حيث منح السوري عمر خربين التقدم للوحدة في الدقيقة 56 لكن البرازيلي برنارد تعادل سريعا بعد دقيقتين.



وتصدى محمد الشامسي حارس الوحدة لركلتي بن مالانجو وخليل خميس ليمنح الانتصار للوحدة.



ولحق الوحدة بالهلال والنصر السعوديين وبيروزي الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب وناجويا جرامبوس الياباني في دور الثمانية.



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