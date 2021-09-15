كيروش يبدأ مهمته باجتماع مع الاتحاد المصري

سيبدأ المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش مهمته الجديدة مع منتخب مصر باجتماع مع مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء.



ووصل كيروش (68 عاما) يوم الأربعاء إلى القاهرة لبدء المهمة خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد المصري عن خدماته بعد عروض متواضعة للمنتخب والتعادل بصعوبة خارج الديار 1-1 مع الغابون، بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة في تصفيات كأس العالم.



وتمنى الاتحاد المصري لكيروش التوفيق من خلال رسالة مقتضبة على موقعه قال فيها: كارلوس كيروش على موعد لانطلاق مسيرته التدريبية مع المنتخب الوطني الأول. مع كل تمنياتنا الطيبة له ولمنتخبنا الوطني بالتوفيق.



وقرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات دور الثمانية وقبل النهائي لبطولة كأس مصر لإفساح المجال أمام كيروش لتنظيم معسكر إعداد للمنتخب للتعرف على اللاعبين والجهاز المعاون قبل مواجهتين حاسمتين أمام ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.



ويبدأ كيروش مهمته باجتماع مع ضياء السيد المدرب المساعد ومحمد شوقي المدرب الثاني وعصام الحضري مدرب حراس المرمى لوضع برنامج زمني استعدادا لمواجهتي ليبيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد أربع نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن ليبيا التي فازت بأول مباراتين.



وسبق لكيروش تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.