الاتحاد الإماراتي يعلن تقدمه لاستضافة مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تقدمه لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن استضافة البطولة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد: هناك محادثات وتنسيق تم بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخصوص هذه الاستضافة وحتى الآن لم يصدر قرار نهائي في هذا الأمر.

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واعتذر الاتحاد الياباني في وقت سابق عن استضافة كأس العالم للأندية، بسبب حالة جائحة كوفيد-19 في البلاد.