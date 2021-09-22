تقليص عقوبة شيكابلا إلى 8 مباريات

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تقليص عقوبة محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الزمالك للإيقاف ثماني مباريات وغرامة قدرها 250 ألف جنيه (15914 دولارا).



وقال الاتحاد في بيان: قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها يوم برئاسة المستشار عادل الشوربجى بشأن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف ثمانية شهور وغرامة 500 ألف جنيه، الاكتفاء بالإيقاف ثماني مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.



وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الشهر الماضي إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر مع تغريمه 500 ألف جنيه مصري (نحو 31828 دولارا) بعد أحداث تتعلق بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز الموسم المنصرم.



وأضاف البيان أن تعديل القرار جاء بعد إطلاع اللجنة على ما تضمنه تقريري حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ومراقبها.



وأيد الاتحاد المصري أيضا عقوبة إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك أربع مباريات وتخفيض الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف فقط، بسبب ما وصفه بالسلوك غير الرياضي للاعب خلال المباراة.



وكذلك تأييد فرض غرامة على الزمالك قدرها 200 ألف جنيه نصفها بسبب الهتاف الجماعي والسبب ضد عناصر اللعبة والنصف الآخر بسبب نزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى توقفها لثلاث دقائق.

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