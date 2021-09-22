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طلائع الجيش يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي

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لقاء سابق بين الأهلي وطلائع الجيش

طلائع الجيش يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي

القاهرة - د ب أ

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توج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالاسكندرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين ، لكن مر هو الأخر دون حدوث جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لطلائع الجيش.

واهدر بدر بنون ومحمد مجدي افشة ومحمد شريف ثلاث ركلات جزاء للأهلي وسجل علي معلول وعمرو السولية ركلتين ، فيما سجل لطلائع الجيش كل من محمد الصباحي ومحمد الجويني وعمرو السيسي وأهدر كريم الطيب وحسن مجدي ركلتي جزاء.

وسبق للأهلي التتويج بكأس السوبر 11 مرة من قبل في أعوام 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018.

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