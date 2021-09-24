الزمالك يجدد عقد كارتيرون من أجل مونديال الأندية

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم عن تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي، يوم الجمعة، أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي نجحت في تجديد تعاقد كارتيرون لثلاثة مواسم قادمة، بعد حصول الفرنسي على بطولة الدوري في الموسم الماضي.

مادة اعلانية

وأضاف أن اللجنة تسعي لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ ببطولة الدوري.

وقال الزمالك إن كارتيرون وقع على عقد التجديد مع النادي في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة وحسين السيد عضو اللجنة.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة 13 في تاريخه.