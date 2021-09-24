مالانغو يواصل التسجيل ويمنح الشارقة فوزاً صعباً على الجزيرة

سجل بن مالانغو مهاجم الشارقة هدفا متأخرا ليلحق أول هزيمة بالجزيرة حامل اللقب هذا الموسم 2-1 في قمة شهدت طرد لاعب من كل فريق بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة.

واحتاج الهداف علي مبخوت إلى 85 ثانية من بداية اللقاء ليمنح التقدم للجزيرة بتسديدة قرب المرمى. وطرد خليفة الحمادي مدافع الجزيرة في نهاية الشوط الأول. وضغط الشارقة بطل 2019 في الشوط الثاني لكن تألق الحارس علي خصيف منعه من الوصول للشباك قبل أن يتعرض برنارد مهاجم الشارقة للطرد في الدقيقة 68 لتتساوى الكفتان.

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وانتفض الشارقة في الدقائق الأخيرة ليتعادل عبر البديل خالد باوزير في الدقيقة 82 ثم قلب مالانغو الطاولة بانتزاع الفوز بمهارة فردية قبل أربع دقائق على النهاية. وبهذا الفوز تقدم الشارقة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة خلف العين المتصدر مقابل عشر نقاط للجزيرة في المركز الرابع.

وتغلب النصر 4-صفر على الإمارات بفضل ثنائية البرتغالي أنطونيو بينيرو بجانب هدف لسيباستيان تيغالي وعبد الله أنور. كما تغلب خورفكان 3-صفر على الظفرة وتفوق عجمان 2-صفر على بني ياس وصيف بطل الموسم الماضي.