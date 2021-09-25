الوحدة الإماراتي يتعاقد مع فابيو مارتينز لموسمين

أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع الجناح البرتغالي فابيو مارتينز لمدة موسمين.

وقال الوحدة عبر حسابه على تويتر "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف البرتغالي فابيو مارتينز لمدة موسمين. تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير نادي الوحدة".

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وخاض مارتينز البالغ عمره 28 عاما الموسم الماضي معارا في الشباب السعودي من براغا البرتغالي.

ويلعب مارتينز، المولود في البرازيل، في براجا منذ عام 2015 لكنه خاض موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة في نادي فاماليكاو، قبل أن يعود إلى ناديه بعد نهاية إعارته للشباب الموسم الماضي.

وتعادل الوحدة بدون أهداف مع ضيفه شباب الأهلي دبي ضمن الجولة الخامسة من الدوري يوم الخميس الماضي. ويحتل الفريق المركز السابع بسبع نقاط من خمس مباريات في المسابقة التي يتصدرها العين برصيد 13 نقطة.