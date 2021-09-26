.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيروش يستدعي 24 لاعباً لمواجهة ليبيا

  • الخط
المننتخب المصري

كيروش يستدعي 24 لاعباً لمواجهة ليبيا

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اختار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا محليا للانضمام إلى معسكر تدريبي للمنتخب قبل مباراتيه في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم واستعدادا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل في برج العرب.

وتلتقي مصر مع ليبيا في 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم. وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للغابون بينما تحتل أنغولا المركز الأخير بدون أي نقاط.

وأكد كيروش ضرورة حصول اللاعبين المختارين على راحة يومي الأحد والاثنين قبل انطلاق المعسكر التدريبي في برج العرب الثلاثاء المقبل.

لحراسة المرمى، محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد بسام (طلائع الجيش) ومحمد صبحي (فاركو).

المدافعون، أحمد فتوح (الزمالك) ومحمد عبد الشافي (الزمالك) ومحمود حمدي (الونش) (الزمالك) وأيمن أشرف (الأهلي) وعلي جبر (بيراميدز) وباهر المحمدي (الإسماعيلي) وأحمد توفيق (بيراميدز) وأكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط، حمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومهند لاشين (طلائع الجيش) ومحمد مجدي (قفشة) (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز).

المهاجمون، محمد شريف (الأهلي) ومصطفى فتحي (الزمالك) ورمضان صبحي (بيراميدز) وإبراهيم عادل (بيراميدز) وأحمد سيد (زيزو) (الزمالك) وأحمد سمير (طلائع الجيش).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد