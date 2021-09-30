تاليسكا يتألق ويقود النصر للفوز على أبها

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعدما عمّق جراح مضيفه أبها بفوزه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين واصل ضمك عروضه القوية بعد فوزه أمام مضيفه الرائد بثنائية نظيفة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في افتتاح المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي بدأ هجومه مبكراً وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

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وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي تاليسكا بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما سدد كرةً قوية من على قوس منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورد أبها سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعد تلقي مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي عرضية مميزة من زميله التونسي سعد بقير ليحول الكرة إلا أنها أخطأت الشباك.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي تاليسكا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وكاد مدافعه محمد قاسم أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

ولم يتوقف هجوم النصر وواصل لاعبه البرازيلي تاليسكا هوايته بالتسديد حينما أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 63 ازدادت صعوبة المباراة على أبها بعد طرد لاعبه صالح العمري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وتحسن أداء أبها حيث كثّف هجومه على مرمى النصر ونجح مدافعه المغربي أمين عطوشي بتسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما حول عرضية زميله الصربي ماتيتش برأسه لتسكن شباك الحارس نواف العقيدي.

وعند الدقيقة 90 تمكن الكاميروني فينسيت أبوبكر من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف ليسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس البديل عبدالله الشمري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً مع تبقي له مباراة مؤجلة، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل ضمك عروضه القوية هذا الموسم بعد فوزه أمام مضيفه الرائد بثنائية نظيفة ليتصدر الترتيب مؤقتاً.

وسجّل هدفي ضمك مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا عند الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء، والبرازيلي فيليبي أوغوستو عند الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 14 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع للمركز الخامس مؤقتاً.