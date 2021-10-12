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فوز عمان على فيتنام.. وانتفاضة تمنح لبنان نقاط سوريا

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عمان فيتنام
عمان رفعت رصيدها إلى 6 نقاط

فوز عمان على فيتنام.. وانتفاضة تمنح لبنان نقاط سوريا

العربية.نت

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فاز منتخب عمان على ضيفه فيتنام 3 – 1 يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 في المجموعة الثانية، بينما انتفض منتخب لبنان في مباراة سوريا ليخطف الفوز 3-2 في المجموعة الأولى.

وسجل أهداف منتخب عمان عصام الصبحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومحسن جوهر الخالدي في الدقيقة 49 وصلاح اليحياني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف منتخب فيتنام تين لين نعيون في الدقيقة 39.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب.

وسجل محمد جلال قدوح هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليساعد لبنان في الفوز 3-2 على سوريا والتقدم للمركز الثالث بمجموعته في التصفيات.

ومنح عمر خربين التقدم لسوريا، في المباراة التي أقيمت في عمان بالأردن، من ضربة رأس بعد تمريرة محمود المواس العرضية في الدقيقة 20، وانتفض لبنان في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول ليسجل قدوح هدفين متتاليين.

وتعرضت سوريا لصدمة جديدة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني حين أضاف سوني سعد الهدف الثالث من خارج منطقة الجزاء.

وقلص عمر السومة الفارق لسوريا في الدقيقة 64 لكن أخفقت بقية المحاولات في الخروج ولو بنقطة.

وتتصدر إيران المجموعة بعشر نقاط بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية.

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