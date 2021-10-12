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قمة الأهلي والزمالك تنطلق مبكراً في الدوري المصري

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الأهلي الزمالك
من مباراة سابقة بين الفريقين

قمة الأهلي والزمالك تنطلق مبكراً في الدوري المصري

العربية.نت

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سيلتقي الأهلي وغريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد سحب قرعة الموسم الجديد 2021-2022 يوم الثلاثاء.

ولم يتم تحديد موعد القمة بينما تنطلق النسخة الجديدة من المسابقة يوم 25 أكتوبر الأول الجاري.

وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهة قوية بين الأهلي والإسماعيلي بينما يبدأ الزمالك الدفاع عن اللقب أمام إنبي.

وتقام النسخة الجديدة بنفس النظام التقليدي بمشاركة 18 فريقا في 34 جولة بعد رفض الأندية تغيير النظام رغم الشكاوى من ضغط المباريات وقلة الراحة والاستعدادات مع تلاحم المواسم.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن الدوري سينتهي يوم 30 أغسطس 2022 مع التوقف خلال 200 يوم تقريبا بسبب ارتباطات المنتخب والأندية.

وأشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إلى التوصل لاتفاق مع السلطات للسماح بعودة الجماهير بإجمالي ألفي مشجع بواقع ألف مشجع لكل فريق.

وسيستمر استخدام نظام حكم الفيديو المساعد كما قررت الرابطة زيادة بدلات الحكام في الموسم الجديد.

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