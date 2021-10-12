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كيروش يشيد بروح لاعبي منتخب مصر

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منتخب مصر هزم نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون رد

كيروش يشيد بروح لاعبي منتخب مصر

القاهرة - رويترز

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كال كارلوس كيروش مدرب مصر الجديد المديح للاعبيه بعد الفوز 3-صفر خارج الأرض أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الاثنين، والاقتراب من بلوغ الدور الحاسم.

وحقق كيروش فوزه الثاني مع مصر أمام ليبيا، بعد التفوق 1-صفر في الإسكندرية يوم الجمعة الماضي، ليرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات وبفارق أربع نقاط عن الفريق الخاسر قبل آخر جولتين من التصفيات. وتحتاج مصر ِإلى ثلاث نقاط لضمان تصدر المجموعة.

وقال كيروش للصحفيين: المنتخب لعب بشكل رائع جدا وكنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر من ذلك، لم أقم بأي أمور سحرية في المنتخب المصري. الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين. استطاعوا التحرر بشكل أكبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدفي أحمد فتوح ومصطفى محمد، قبل أن يصنع القائد محمد صلاح الهدف الثالث لزميله البديل رمضان صبحي.

وقال المدرب البرتغالي: أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه وتنفيذ تعليمات المدرب. نريد البقاء في الصدارة حتى النهاية، لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعا. فزنا وسجلنا العديد من الأهداف ولعبنا بشكل جيد. الآن التحدي يتعلق بالتطور والتحسن.

وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة للمجموعات إلى الدور الحاسم للتصفيات، وتقام مواجهات ثنائية بعد سحب قرعة وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى كأس العالم في قطر.

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