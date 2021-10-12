.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبخوت ينقذ الإمارات من الخسارة أمام العراق

  • الخط
الامارات العراق
الإمارات حصلت على نقطتها الثالثة

مبخوت ينقذ الإمارات من الخسارة أمام العراق

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:


سجل علي مبخوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الإمارات من هزيمة على أرضها مكتفية بالتعادل 2-2 مع العراق في دبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء.

تقدمت الإمارات، التي لم تحقق أي انتصار في أربع مباريات بالمجموعة الأولى، عبر كايو كانيدو في الدقيقة 33.

وتعرض أصحاب الضيافة لضربة حين سجل أحمد العطاس بالخطأ في مرماه ليتعادل العراق 1-1 في الدقيقة 74 ثم منح أيمن حسين التقدم للزوار في الدقيقة 89.

وانتزع مبخوت التعادل للإمارات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قريبة المدى مستغلا تمريرة وليد عباس العرضية.

وبهذه النتيجة تراجعت الإمارات للمركز الرابع برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
السعودية: 7 آلاف ريال الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بهاتين المهنتين السعودية: 7 آلاف ريال الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بهاتين المهنتين
قبل أن تذهب
من ينزع فتيل الأزمة بشرق السودان؟
من ينزع فتيل الأزمة بشرق السودان؟
اكتشف المزيد