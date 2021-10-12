مبخوت ينقذ الإمارات من الخسارة أمام العراق



سجل علي مبخوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الإمارات من هزيمة على أرضها مكتفية بالتعادل 2-2 مع العراق في دبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء.



تقدمت الإمارات، التي لم تحقق أي انتصار في أربع مباريات بالمجموعة الأولى، عبر كايو كانيدو في الدقيقة 33.



وتعرض أصحاب الضيافة لضربة حين سجل أحمد العطاس بالخطأ في مرماه ليتعادل العراق 1-1 في الدقيقة 74 ثم منح أيمن حسين التقدم للزوار في الدقيقة 89.



وانتزع مبخوت التعادل للإمارات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قريبة المدى مستغلا تمريرة وليد عباس العرضية.



وبهذه النتيجة تراجعت الإمارات للمركز الرابع برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس.



ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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