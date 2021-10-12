مصر تهزم ليبيا وتتصدر مجموعتها

تغلب المنتخب المصري على مضيفه الليبي 3 -صفر يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق مدافعه أحمد فتوح في الدقيقة 39، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبتمريرة رائعة من محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، نجح رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72.



وكرر منتخب مصر تفوقه على نظيره الليبي، بعدما نجح في تحقيق الفوز مرة أخرى، إذ فاز ذهابا في الإسكندرية بنتيجة 1 -صفر، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد المنتخب الليبي عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن منتخب أنغولا متذيل الترتيب.