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إسماعيل مطر.. حصيلة متواضعة أمام الأندية السعودية في آسيا

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إسماعيل مطر
هدفه في مرمى الاتحاد

إسماعيل مطر.. حصيلة متواضعة أمام الأندية السعودية في آسيا

العربية.نت

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يعتمد نادي الوحدة الإماراتي على قائده المخضرم، إسماعيل مطر، بتحقيق آماله وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن اللاعب الموهوب لم ينتصر أمام الأندية السعودية سوى مرتين البطولة القارية مع فريقه الحالي في نسخ سابقة من البطولة.

ويلتقي الوحدة مع النصر السعودي على ملعب "مرسول بارك" التابع للأخير في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مواجهتهما الثالثة بالبطولة الآسيوية الأهم عقب لقاء ثمن نهائي نسخة 2019 والذي انتهى لمصلحة النصر 4-3 بمجموع المباراتين.

وخاض اللاعب الإماراتي الشهير 12 مباراة أمام الأندية السعودية، فاز خلالها مرتين على الاتحاد والأهلي، وتعادل 6 مرات، مقابل الخسارة في 4 مناسبات، بينما سجل هدفين خلال تلك المواجهات.

ويعتبر اتحاد جدة أكثر فريق واجهه اسماعيل مطر في بطولة دوري أبطال آسيا بواقع 5 مباريات ابتداء من نسخة 2010، إذ خسر أمامه 2-0، 4-0 في تلك النسخة، وفي النسخة اللاحقة خسر 3-0 وتعادل معه 0-0، قبل أن يحقق انتصاره الأول في نسخة 2019 4-1 وحينها سجل إسماعيل هدفاً في تلك المباراة.


وخاض مطر 3 مباريات أمام أهلي جدة فاز 2-1 في نسخة 2008 وتعادل 0-0 في المباراة الأخرى، دون أن يهز الشباك، بينما لعب أمام الهلال مرتين في نسخة 2007 تعادل في الأولى دون أهداف وسجل هدفاً في الثانية التي انتهت 1-1 وأهلت الوحدة إلى الدور التالي، وتعادل ثالثة 2-2 في مباراة جمعتهما بنسخة 2017.

ولعب إسماعيل أمام النصر في ثمن نهائي نسخة 2019، خسر في واحدة وتعادل في الأخرى، ليودع فريقه البطولة من ذلك الدور.

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