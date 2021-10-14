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الأهلي المصري: موسيماني مستمر حتى نهاية عقده

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موسيماني حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين

الأهلي المصري: موسيماني مستمر حتى نهاية عقده

العربية.نت

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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي المصري، استمرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في منصبه حتى نهاية تعاقده وذلك بعد جلسة عقدها مع مسؤولي النادي .

وقال توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي يوم الأربعاء إنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على .

وأضاف أن الأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة، كما عبر موسيماني نفسه عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره مع الفريق.

وأوضح توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور بنهاية العقد الحالي.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي نهاية سبتمبر من العام الماضي، إذ نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في نسختي 2020 و2021، وحصل على كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي مرة.

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