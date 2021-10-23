.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الزمالك يهزم توسكر برباعية ويبلغ دور المجموعات

  • الخط
من الرباعية

الزمالك يهزم توسكر برباعية ويبلغ دور المجموعات

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الزمالك المصري لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 4-صفر على ضيفه توسكر الكيني من بينها ثنائية للاعبه يوسف إبراهيم (أوباما) اليوم الجمعة في إياب دور 32 للمسابقة.

وتأهل الزمالك بفوزه 5-صفر في مجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابا في كينيا بهدف دون رد. وانتقل توسكر للعب في كأس الاتحاد الإفريقي.

تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 11 عن طريق أوباما مستفيدا من خطأ حارس توسكر الذي أراد إبعاد كرة عرضية بقبضة اليد لكنه فشل لتصل الكرة إلى رأس أوباما الذي سددها في المرمى الخالي.

وضاعف سيف الدين الجزيري الغلة في الدقيقة 18 مستغلا عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليمنى ليستقبل الجزيري الكرة برأسه في سقف الشباك.

وعزز أشرف بن شرقي النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 قبل أن يختتم أوباما الرباعية بعدها بدقيقتين بعد أن تلقى تمريرة متقنة من زيزو.

سيطر الزمالك على الشوط الأول واكتفى بتسجيل هدفين. وضاعت أول فرصة للزمالك مع الدقيقة السابعة عندما اقتحم أحمد أبو الفتوح منطقة جزاء توسكر ثم مرر عرضية قصيرة أمام المرمى ليبعدها الدفاع من أمام قدم زيزو.

وفرط الزماك في فرصتين متتاليين في الدقيقتين 38 و40 سددهما أوباما خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الزملك قليلا ومع ذلك لاحت فرصة الهدف الثالث ولم يستغله أشرف بن شرقي في الدقيقة 56 من كرة عرضية من الجزيري قابلها بن شرقي المنفرد بالمرمى بتسديدة ضعيفة للغاية أمسك بها الحارس.

ومع منتصف الشوط الثاني أرسل البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) كرة عرضية أبعدها الدفاع بصعوبة لترتد إلى زيزو الذي تعرض للدفع والسقوط لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وفرض الزمالك سيطره كاملة على آخر 20 دقيقة ونجح في إضافة هدفين عزز بهما التأهل المستحق لدور المجموعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
الأكثر قراءة
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام
توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق
صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد