الزمالك يهزم توسكر برباعية ويبلغ دور المجموعات

تأهل الزمالك المصري لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 4-صفر على ضيفه توسكر الكيني من بينها ثنائية للاعبه يوسف إبراهيم (أوباما) اليوم الجمعة في إياب دور 32 للمسابقة.

وتأهل الزمالك بفوزه 5-صفر في مجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابا في كينيا بهدف دون رد. وانتقل توسكر للعب في كأس الاتحاد الإفريقي.

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تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 11 عن طريق أوباما مستفيدا من خطأ حارس توسكر الذي أراد إبعاد كرة عرضية بقبضة اليد لكنه فشل لتصل الكرة إلى رأس أوباما الذي سددها في المرمى الخالي.

وضاعف سيف الدين الجزيري الغلة في الدقيقة 18 مستغلا عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليمنى ليستقبل الجزيري الكرة برأسه في سقف الشباك.

وعزز أشرف بن شرقي النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 قبل أن يختتم أوباما الرباعية بعدها بدقيقتين بعد أن تلقى تمريرة متقنة من زيزو.

سيطر الزمالك على الشوط الأول واكتفى بتسجيل هدفين. وضاعت أول فرصة للزمالك مع الدقيقة السابعة عندما اقتحم أحمد أبو الفتوح منطقة جزاء توسكر ثم مرر عرضية قصيرة أمام المرمى ليبعدها الدفاع من أمام قدم زيزو.

وفرط الزماك في فرصتين متتاليين في الدقيقتين 38 و40 سددهما أوباما خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الزملك قليلا ومع ذلك لاحت فرصة الهدف الثالث ولم يستغله أشرف بن شرقي في الدقيقة 56 من كرة عرضية من الجزيري قابلها بن شرقي المنفرد بالمرمى بتسديدة ضعيفة للغاية أمسك بها الحارس.

ومع منتصف الشوط الثاني أرسل البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) كرة عرضية أبعدها الدفاع بصعوبة لترتد إلى زيزو الذي تعرض للدفع والسقوط لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وفرض الزمالك سيطره كاملة على آخر 20 دقيقة ونجح في إضافة هدفين عزز بهما التأهل المستحق لدور المجموعات.