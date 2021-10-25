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‬الوحدة الإماراتي يقيل مدربه الهولندي تن كات

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تن كات
تن كات تولى تدريب الوحدة الإماراتي

‬الوحدة الإماراتي يقيل مدربه الهولندي تن كات

العربية.نت

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أعلن نادي الوحدة الإماراتي إقالة مدربه الهولندي هينك تن كات يوم الإثنين بالتراضي.

وعاد الوحدة في مارس الماضي للتعاون مع تن كات وارتبط معه بعقد حتى يونيو 2022.

وسبق للمدرب تن كات، الذي كان مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، قيادة الوحدة في 2018 و2019 كما عمل مدربا للجزيرة.

ويحمل تن كات (66 عاما) خبرة في المنطقة حيث عمل أيضا في قطر والسعودية.

وودع الوحدة دوري أبطال آسيا بعد هزيمة كبيرة أمام النصر السعودي 5-1 في الرياض في دور الثمانية ويحتل المركز السادس في دوري المحترفين الإماراتي.

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