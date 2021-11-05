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الزمالك يواجه الأهلي في قمة مبكرة

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مباراة سابقة بينهما

الزمالك يواجه الأهلي في قمة مبكرة

القاهرة - د ب أ

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اختتم فريقا الزمالك والأهلي استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حرص على تخفيف الحمل البدني للاعبيه قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف أن تدريبات الفريق شهدت تخصيص كارتيرون لفقرة بدنية، وذلك في المران الذي أقيم على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي.

على الجانب الآخر اختتم الاهلي تدريباته بملعب السلام، حيث شهدت الاستعدادات الأخيرة اهتماما بالجانب البدني إلى جانب التركيز على ضربات الجزاء والضربات الثابتة.

كان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين له بالمسابقة على حساب كل من إنبي وطلائع الجيش بنتيجة واحدة 2 - صفر فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4 - صفر في المرحلة الأولى قبل أن يفوز على البنك الأهلي 1 - صفر في المرحلة الثانية.

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