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الأهلي يهزم الزمالك في مباراة مثيرة

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هدف ديانغ الرابع

الأهلي يهزم الزمالك في مباراة مثيرة

القاهرة - د ب أ

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حقق الأهلي فوزا مثيرا على مضيفه الزمالك 5 - 3 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وجاءت المباراة مثيرة على مدار 90 دقيقة ، حيث نجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقة.

وجاء الهدف الأول للأهلي عن طريق حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة قوية من المالي أليو ديانغ لاعب الأهلي في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 20 سجل التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 51 سجل مصطفى فتحي هدف تقليص الفارق الأول للزمالك، لكن رد الأهلي جاء سريعا عن طريق أليو ديانغ بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 65 أضاف علي معلول الهدف الخامس من ضربة جزاء، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 80، فيما تكفل أشرف بن شرقي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزمالك في المركز الخامس عند ست نقاط.

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