مدرب الجزائر: غوارديولا سبب لنا خيبة أمل

أشاد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بالقائد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واعتبره "هدية" لكل المدربين، مشيراً إلى أن غياب الأخير عن ديربي مانشستر أمام يونايتد يوم السبت "أمر مخيب".

وأكد بلماضي، أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه رياض محرز، رغم أمله في أن يلعب أكبر عدد من المباريات مع فريقه مانشستر سيتي. وأردف في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأحد: محرز هو هدية لكل المدربين، نريده أن يلعب كل أسبوع لكن نحن لسنا بيب غوارديولا، نشعر بالخيبة عندما لا يشارك في مثل مباراة ديربي مدينة مانشستر، لكن تأكدوا أنه سيلتحق بالمنتخب ورغبة كبيرة تحذوه.

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وتلتقي الجزائر متصدرة المجموعة الأولى بعشر نقاط، بفارق الأهداف عن وصيفتها بوركينافاسو، مع جيبوتي، الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.