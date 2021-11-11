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عمان تتعادل مع الصين في تصفيات كأس العالم

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عمان تتعادل مع الصين في تصفيات كأس العالم

الشارقة - د ب أ

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خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء منتخب سلطنة عمان مع مضيفه منتخب الصين يوم الخميس في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل.

وبقي منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الصيني إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

وعلى ملعب الشارقة في الإمارات بادر وو لي بالتسجيل لمصلحة المنتخب الصيني في الدقيقة 21، فيما أدرك أمجد الحارثي التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 75.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أستراليا، فيما يتواجد المنتخب الياباني في المركز الثالث بتسع نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام الترتيب بلا رصيد من النقاط.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز منهما لمباراة فاصلة في الملحق العالمي للتصفيات.

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