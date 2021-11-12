الجزائر تكتسح جيبوتي برباعية في القاهرة

سحق منتخب الجزائر مضيفه منتخب جيبوتي برباعية دون رد في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقا بنقطتين على بوركينا فاسو التي تعادلت 1-1 على أرضها مع النيجر.

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وسيلتقي منتخب الجزائر في مباراة حاسمة مع بوركينا فاسو في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

حصل يوسف بلايلي على ركلة جزاء في الدقيقة 25 أخفق في تسجيلها قبل أن يعود اللاعب ذاته ليهز الشباك في الدقيقة 29 بطريقة رائعة ليضع الجزائر في المقدمة.

وضاعف سعيد بن رحمة الغلة في الدقيقة 40 قبل أن ينجح القائد سفيان فغولي في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية فشل الحارس في التعامل معها قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى جمال بلماضي مدرب الجزائر العديد من التغييرات بعد الاستراحة وتمكن الهداف إسلام سليماني من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 87 بضربة رأس جميلة بعد تسديدة بن رحمة التي اصطدمت بالمدافع وعادت إليه. ويكفي منتخب الجزائر التعادل في اللقاء الأخير للتأهل للدور الحاسم في التصفيات.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.