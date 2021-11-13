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مصر تتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات كأس العالم

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فرحة التعادل

مصر تتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات كأس العالم

لواندا - رويترز

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تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنغولا يوم الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الغابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق اليوم. وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنغولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

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