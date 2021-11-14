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الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية

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الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية

العربية.نت

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طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي التحقق من جنس لاعبة في المنتخب الإيراني للسيدات.

وجاء في كتاب نشره رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين عبر تويتر، مطالبة الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

وذكر الاتحاد الأردني في كتابه أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له سوابق في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وتأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

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