كيروش: كأس العالم ستبدأ في شهر مارس

أكد كارلوس كيروش مدرب مصر أن كأس العالم لكرة القدم بالنسبة له سيكون في مارس القادم حين يخوض فريقه المواجهة الفاصلة على بطاقة التأهل لنهائيات قطر 2002.



وتأهل المنتخب المصري إلى المرحلة الأخيرة في التصفيات الإفريقية بعدما ضمن صدارة المجموعة السادسة بتعادله 2-2 في أنغولا يوم الجمعة، قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.



وقال كيروش في مؤتمر صحافي اليوم الأحد في الإسكندرية قبل استضافة الغابون في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء باستاد برج العرب: أبارك لكل اللاعبين التأهل للمرحلة الأخيرة لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل. نعم تأهلنا للمرحلة الختامية ولكن أمامنا 90 دقيقة يوم الثلاثاء، البداية ليست الأهم، ولكن الأهم كيف تنهي المرحلة.



وزاد: لدينا هدف واحد نشترك فيه أنا وجميع المصريين وهو الوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر وأتصور أنه الأولوية لنا جميعا. كأس العالم هو ملك البطولات وفخر للدول أن تشارك في هذه البطولة.



وأضاف المدرب البرتغالي: كأس العالم بالنسبة لي هو مارس القادم وليس ديسمبر كما يعتقد البعض. التأهل إلى كأس العالم يحتاج إلى إعداد خاص، ومصر لديها مجموعة مميزة من اللاعبين.



وأتبع: هدفي الأول هو أن نعمل سويا في محاولة لوضع مصر ضمن قائمة أفضل المنتخبات الإفريقية حتى نستطيع أن ننافس منتخبات العالم، فلا يمكن لفريق تصنيفه الخامس أو السادس في إفريقيا أن يكون لديه طموح في منافسة الكبار.



وقال كيروش إن الظهيرين أحمد فتوح وأكرم توفيق وصانع اللعب عبد السعيد سيغيبون عن مواجهة الغابون، وتابع: لن أشرك أمام الغابون أي لاعب لديه إنذار حتى لا نفقده في مباراتي مارس.

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