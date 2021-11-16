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الإمارات تعبر لبنان وتقفز إلى المركز الثالث

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من لقاء الإمارات ولبنان

الإمارات تعبر لبنان وتقفز إلى المركز الثالث

بيروت - رويترز

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أحرز علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية، ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على لبنان وإنعاش آمال التأهل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل دون أهداف، قبل أن يسجل مبخوت ركلة الجزاء في الدقيقة 85، وعقب التأكد من حكم الفيديو المساعد، ليمنح بلاده أول فوز في ست مباريات.

وتقدمت الإمارات إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب لبنان رابع الترتيب.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية. ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم بينما يشارك ثالث الترتيب في الملحق.

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