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الجزائر تتعادل وتتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال

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صورة سابقة للمنتخب الجزائري

الجزائر تتعادل وتتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال

الجزائر - د ب أ

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تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الدور النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 21، وتعادل منتخب بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوغو في الدقيقة 37 ثم سجل سفيان فيغولي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 68 إلا أن إيوسوفو دايو سجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.

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