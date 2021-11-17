الاتحاد الأردني: لم نذكر أية تفاصيل عن اللاعبة الإيرانية احتراماً لخصوصيتها

أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أنه يحترم الخصوصية الشخصية ولم يشر إلى اسم اللاعبة الإيرانية، التي طلب فحص جنسها، ولم يذكر مركزها داخل الملعب.

وطلب الاتحاد الأردني من نظيره الآسيوي فحص جنس لاعبة إيرانية لم يسمها في الخطاب الذي نشره الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، إلا أن وسائل إعلام مختلفة أشارت إلى أن اللاعبة المقصودة هي حارسة المرمى زهراء كودائي.

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وقال الاتحاد الأردني في بيانه: لم يتلق الاتحاد أي رد رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيال طلبه، ويؤكد بأنه يحترم الخصوصية الشخصية للجميع، وهو ما دفعه إلى عدم تحديد اسم اللاعبه أو مركزها أو حتى ما يشير إليها صراحة أو بشكل غير مباشر، وذلك حفاظاً على السرية والخصوصية وبعداً عن التشهير، وهذا بخلاف ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

وتأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح شهر سبتمبر الماضي.