.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الزمالك يمدد عقد إمام عاشور 4 مواسم

  • الخط
إمام عاشور الزمالك
عاشور سيبقى في الزمالك حتى نهاية موسم 2025-2026

الزمالك يمدد عقد إمام عاشور 4 مواسم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم مقبلة تمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء أن اللاعب وقع عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع لبيب في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وأوضح الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي حسمت ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي بعد غد الجمعة في المرحلة الرابعة لبطولة لدوري المصري لكرة القدم، للحفاظ على استقرار الفريق.

يذكر أن الزمالك (حامل اللقب) يحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
الأكثر قراءة
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
قبل أن تذهب
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
اكتشف المزيد