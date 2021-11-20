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استبعاد المحترفين خارجياً من تشكيلة منتخب مصر

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صلاح مصر كيروش
صلاح أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة مصر في كأس العرب

استبعاد المحترفين خارجياً من تشكيلة منتخب مصر

العربية.نت

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يوم السبت، القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب لكرة القدم التي تقام في قطر من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل، إذ خلت القائمة من المحترفين خارج مصر وضمت 23 لاعبا في الدوري المصري الممتاز.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر موقعه على الإنترنت، إن إعلان القائمة جاء بعد سلسلة اجتماعات تخللتها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت أمس الجمعة.

وأضاف الاتحاد أن القائمة: شملت 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب الوطني.

واختار كيروش في حراسة المرمى كلاً من محمد الشناوي (الأهلي) محمود جاد (إنبي) محمد صبحي (فاركو)، والمدافعين أكرم توفيق (الأهلي) أحمد فتوح (الزمالك) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) وأحمد ياسين (البنك الأهلي) محمد عبد المنعم (فيوتشر) مروان داوود (إنبي) حمدي فتحي (الأهلي).

وفي الوسط عمرو السولية (الأهلي) مهند لاشين (طلائع الجيش) إمام عاشور (الزمالك) عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) أحمد رفعت (فيوتشر) محمد مجدي "قفشة"(الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) أحمد سيد "زيزو" (الزمالك).

وفي الهجوم محمد شريف (الأهلي) مروان حمدي (سموحة) أسامة فيصل (البنك الأهلي) حسين فيصل (سموحة).

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