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إسماعيل مطر يقود الإمارات في كأس العرب

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قائد الإمارات إسماعيل مطر

إسماعيل مطر يقود الإمارات في كأس العرب

دبي - رويترز

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أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات يوم الاثنين قائمته النهائية للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم بالدوحة أواخر الشهر الجاري والتي تتألف من 23 لاعبا.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثانية بالبطولة التي ستقام بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر مع تونس وسوريا وموريتانيا.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعهم على أربع مجموعات. ويستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة سوريا في 30 نوفمبر تليها مواجهة موريتانيا في الثالث من ديسمبر قبل أن يختتم مشواره بدور المجموعات بلقاء تونس في السادس من ديسمبر.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: علي خصيف وخالد عيسى ومحمد الشامسي

مدافعون: بندر الأحبابي ومحمد برغش وعبد العزيز هيكل وشاهين عبد الرحمن ووليد عباس ومحمد العطاس ومهند سالم ومحمود خميس.

في الوسط: ماجد راشد وعلي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وإسماعيل مطر وطحنون الزعابي ومحمد جمعة وخليل إبراهيم.

في الهجوم: كايو كانيدو وسيباستيان تيجالي وعلي مبخوت وعلي صالح.

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