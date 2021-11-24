.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أدفوكات: التوقعات لمنتخب العراق لا تناسب الإمكانات

  • الخط
أدفوكات
أدفوكات رحل عن تدريب العراق بعد 3 أشهر من توليه المهمة

أدفوكات: التوقعات لمنتخب العراق لا تناسب الإمكانات

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف المدرب ديك أدفوكات الذي استقال من تدريب العراق يوم الثلاثاء قبل أسبوع واحد من المشاركة في كأس العرب لكرة القدم في قطر أن "التوقعات للفريق العراقي لا تتناسب مع الإمكانات".

وأعلن الاتحاد العراقي يوم الثلاثاء انفصاله عن مدرب المنتخب الوطني أدفوكات (74 عاما) بعد نحو ثلاثة شهور من التعاقد معه وقبل أسبوع واحد على انطلاق كأس العرب، بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل أربع مرات قبل خسارته 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة الأسبوع الماضي.

وأضاف المدرب المخضرم لوسائل إعلام هولندية يوم الأربعاء: التوقعات لا تتناسب مع إمكانيات المنتخب العراقي الذي يمر بمرحلة انتقالية ويجب تدعيمه ببعض اللاعبين الشبان لكن مثل هذه العملية تستغرق وقتا طويلا.

وواصل: يتعين تحقيق نتائج على المدى القصير. من حيث المبدأ حققنا بعض النتائج الجيدة مثل التعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات، لكن وجدنا صعوبة في تسجيل الأهداف.

وأضاف المدرب الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش: من الناحية النظرية، يمكن إنهاء الدور الأخير بالمركز الثالث في المجموعة الأولى والتأهل لمواجهة فاصلة مع ثالث المجموعة الثانية ثم خوض الملحق العالمي من أجل حجز مقعد في نهائيات 2022. أتمنى أن يتمكن خلفيتي من تحقيق ذلك.

وتولى أدفوكات تدريب العديد من الأندية كما قاد منتخب هولندا ثلاث مرات إلى جانب منتخبات أخرى من بينها الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.

وتأهل العراق، بطل آسيا 2007، إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1986 وخسر جميع مبارياته الثلاث في الدور الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
اكتشف المزيد