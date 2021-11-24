أدفوكات: التوقعات لمنتخب العراق لا تناسب الإمكانات

كشف المدرب ديك أدفوكات الذي استقال من تدريب العراق يوم الثلاثاء قبل أسبوع واحد من المشاركة في كأس العرب لكرة القدم في قطر أن "التوقعات للفريق العراقي لا تتناسب مع الإمكانات".



وأعلن الاتحاد العراقي يوم الثلاثاء انفصاله عن مدرب المنتخب الوطني أدفوكات (74 عاما) بعد نحو ثلاثة شهور من التعاقد معه وقبل أسبوع واحد على انطلاق كأس العرب، بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل أربع مرات قبل خسارته 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة الأسبوع الماضي.

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وأضاف المدرب المخضرم لوسائل إعلام هولندية يوم الأربعاء: التوقعات لا تتناسب مع إمكانيات المنتخب العراقي الذي يمر بمرحلة انتقالية ويجب تدعيمه ببعض اللاعبين الشبان لكن مثل هذه العملية تستغرق وقتا طويلا.

وواصل: يتعين تحقيق نتائج على المدى القصير. من حيث المبدأ حققنا بعض النتائج الجيدة مثل التعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات، لكن وجدنا صعوبة في تسجيل الأهداف.



وأضاف المدرب الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش: من الناحية النظرية، يمكن إنهاء الدور الأخير بالمركز الثالث في المجموعة الأولى والتأهل لمواجهة فاصلة مع ثالث المجموعة الثانية ثم خوض الملحق العالمي من أجل حجز مقعد في نهائيات 2022. أتمنى أن يتمكن خلفيتي من تحقيق ذلك.

وتولى أدفوكات تدريب العديد من الأندية كما قاد منتخب هولندا ثلاث مرات إلى جانب منتخبات أخرى من بينها الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.

وتأهل العراق، بطل آسيا 2007، إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1986 وخسر جميع مبارياته الثلاث في الدور الأول.