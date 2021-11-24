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حرمان 349 مشجعاً للأهلي المصري من حضور مباراتين

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محمد شريف الأهلي المصري البورسعيدي
من مباراة سابقة للأهلي المصري

حرمان 349 مشجعاً للأهلي المصري من حضور مباراتين

القاهرة - فرانس برس

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قررت إدارة المسابقات في رابطة أندية الدوري المصري لكرة القدم يوم الأربعاء حرمان 349 من مشجعي الأهلي من حضور مباراتين لفريقهم لسوء السلوك خلال مباراة غزل المحلة.

وأكد البيان الرسمي الصادر من إدارة المسابقات برابطة الأندية أنه تم التعرف على 349 مشجعا كانوا يهتفون أثناء عزف السلام الوطني المصري من خلال شركة "تذكرتي"، وذلك قبل بداية مباراة غزل المحلة والأهلي في الدوري الممتاز في المرحلة الخامسة والتي انتهت بفوز الأخير 3-2.

وأوضح البيان أنه في حال تكرار مثل هذه الأفعال في المباريات القادمة سيتم حرمان المشجعين من حضور المباريات لنهاية الموسم.

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