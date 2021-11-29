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قطر تبدأ مشوارها بكأس العرب أمام البحرين

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قطر و البحرين
من مباراة سابقة بين المنتخبين

قطر تبدأ مشوارها بكأس العرب أمام البحرين

الدوحة - رويترز

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تستهدف قطر إحراز لقب كأس العرب لكرة القدم على أرضها مع انطلاق المسابقة يوم الثلاثاء، من أجل الحصول على دفعة من الثقة والاطمئنان قبل استضافة نهائيات كأس العالم بعد عام واحد.

وستلعب قطر في المجموعة الأولى في البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر إلى جانب العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وستكون قطر المرشحة الأبرز للتأهل من المجموعة، بينما من المنتظر أن تكون المنافسة مفتوحة على البطاقة الثانية.

ويخوض فيلكس سانشيز مدرب قطر البطولة بالعديد من عناصر التشكيلة الفائزة بكأس آسيا 2019، مثل الهداف المعز علي وأكرم عفيف وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن.

وستمثل البطولة فرصة رائعة للاعبين لاكتساب المزيد من الخبرة في اللعب أمام عدد ضخم من المشجعين، وفي الملاعب نفسها التي تستضيف أول نهائيات لكأس العالم في الشرق الأوسط.

وتبدأ قطر المسابقة أمام جارتها البحرين التي أخفقت في بلوغ الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

لكن البحرين، الفائزة بكأس الخليج 2019، ستحاول اكتساب المزيد من الخبرة قبل استئناف التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023.

وتلقى العراق ضربة قوية قبل البطولة بعدما استقال المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات الأسبوع الماضي.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكان آخرها الخسارة 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة هذا الشهر.

وسيحاول العراق التعافي سريعا مع المدرب زيليكو بتروفيتش الذي كان يعمل مساعدا لأدفوكات، وستكون البداية أمام المنتخب العماني.

وتشارك عمان في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، لكن رغم البداية القوية والفوز خارج الأرض على اليابان، تراجعت إلى المركز الرابع في المجموعة، وتحتاج الآن إلى انتفاضة قوية في مبارياتها الأربع المتبقية على أمل الوصول إلى المركز الثالث على الأقل من أجل خوض الملحق.

واستبعد المدرب برانكو إيفانكوفيتش المهاجم عبد العزيز المقبالي من تشكيلته في كأس العرب، لكنه سيعتمد على أغلب التشكيلة التي تشارك في تصفيات كأس العالم.

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