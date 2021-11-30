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قطر تبدأ مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين

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عبدالعزيز حاتم لحظة تسجيل الهدف

قطر تبدأ مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين

الدوحة - د ب أ

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استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم بالفوز على البحرين 1 - صفر يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها على أرضها وبين جماهيرها.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف المباراة الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة 69.

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، بعد تعادل كل من عمان والعراق 1 - 1 في وقت سابق يوم الثلاثاء، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب القطري أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض المنتخب البحريني مواجهة أمام نظيره العراقي.

وتستضيف قطر البطولة قبل عام من استضافتها لكأس العالم 2022، وتتواصل المنافسات التي انطلقت يوم الثلاثاء حتى 18 ديسمبر المقبل.

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