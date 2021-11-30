منتخب العراق يتعادل بعشرة لاعبين مع عمان

تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، على استاد الجنوب المونديالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وتقدم المنتخب العماني بهدف سجله صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، وتعادل حسن عبد الكريم للمنتخب العراقي في الدقيقة الثامنة الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة طرد ياسر قاسم لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 67.

وحصل كل منتخب على نقطة في مستهل مشواره بالبطولة.