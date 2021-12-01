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الإمارات تتجاوز سوريا بصعوبة في كأس العرب

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لحطة تسجيل هدف الإمارات الأول

الإمارات تتجاوز سوريا بصعوبة في كأس العرب

الدوحة - د ب أ

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انتزعت الإمارات فوزا صعبا 2-1 على سوريا في مباراتها الافتتاحية بكأس العرب لكرة القدم باستاد راس أبو عبود في قطر يوم الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق كايو كانيدو وعلي صالح، قبل أن يقلص ورد السلامة الفارق لسوريا بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

واحتاجت الإمارات إلى تدخل حارسها المخضرم علي خصيف لينقذ تسديدة محمود البحر من داخل منطقة الجزاء ويضمن لفريقه النقاط الثلاث بعد أداء متواضع في الشوط الثاني.

ووضع المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية ليتساوى مع تونس التي هزمت موريتانيا 5-1 في وقت سابق يوم الثلاثاء.

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