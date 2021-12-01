الجزائر تقسو على السودان برباعية

استهل المنتخب الجزائري مشواره في بطولة كأس العرب المقامة في قطر بانتصار ساحق على نظيره السوداني 4 -صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وافتتح بغداد بونجاح مهاجم السد القطري التسجيل في الدقيقة 11 بعدما تلقى تمريرة ذكية من العربي هلال سوداني، انفرد على إثرها بالمرمى السوداني حيث راوغ الحارس وسدد بهدوء في الشباك.

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وعاد بونجاح وسجل الهدف الثاني له ولمحاربي الصحراء في الدقيقة 37 بعد تمريرة من ياسين إبراهيمي، قابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وأضاف جمال الدين بن العمري مدافع نادي قطر الهدف الثالث للمنتخب الجزائري قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول إثر ضربة ركنية هيأها سفيان بن دبكة برأسه وقابلها بن العمري بضربة رأس إلى داخل المرمى السوداني.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، أحرز العربي هلال سوداني مهاجم ضمك السعودي رابع أهداف الجزائر بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع السودان وسدد الكرة في الشباك.

وسنحت الفرصة أمام المنتخب السوداني لتسجيل هدف، لكن محمد عبد الرحمن يوسف أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وحصد منتخب الجزائر ثلاث نقاط من أول مباراة له في المجموعة الرابعة التي ستشهد في وقت لاحق مواجهة تجمع بين المنتخبين المصري واللبناني.