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منتخب المغرب يتغلب على فلسطين برباعية

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من لقاء المغرب وفلسطين

منتخب المغرب يتغلب على فلسطين برباعية

الدوحة - د ب أ

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حقق المنتخب المغربي فوزا كبيرا 4 - صفر، على نظيره الفلسطيني، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم.

وتقدم المنتخب المغربي عن طريق محمد ناهيري في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله عبد الإله الحافيظي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وعاد الحافيظي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 63، قبل أن يختتم بدر بانون رباعية فريقه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

وتستأنف الجولة الأولى بالمجموعة ذاتها بمباراة تقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وتجمع السعودية والأردن.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثانية مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، على أن يخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة أمام نظيره السعودي في اليوم ذاته.

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