.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطر تعبر عمان في الوقت القاتل.. وتتأهل

  • الخط
من لقاء قطر وعمان

قطر تعبر عمان في الوقت القاتل.. وتتأهل

الدوحة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أنقذ نظام حكم الفيديو المساعد قطر حين أكد صحة هدف عكسي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز بصعوبة 2-1 على عمان وتصبح أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم على أرضها اليوم الجمعة.

وبدا أن عمان ستنتزع نقطة من أبطال آسيا في استاد المدينة التعليمية، الذي سيستضيف مباريات بكأس العالم 2022، حين ألغى خالد الهاجري في الدقيقة 74 تقدم أكرم عفيف في الشوط الأول من ركلة جزاء.

لكن مدافع عمان فهمي دوربين سدد الكرة برأسه بالخطأ تجاه مرماه وتخطت الكرة الخط.

وأشار الحكم في البداية إلى استمرار اللعب لكن حكم الفيديو أكد صحة الهدف بعد مراجعة اللقطة في نهاية مثيرة للوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفعت قطر رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين مقابل نقطتين للعراق ونقطة لعمان والبحرين.

منح عفيف مهاجم السد التقدم لقطر، التي هزمت البحرين 1-صفر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى، من علامة الجزاء في الدقيقة 32.

وافتقد فريق المدرب الإسباني فيلكس سانشيز الفاعلية لتوسيع الفارق، بينما انتزعت عمان التعادل بضربة رأس البديل الهاجري قبل 16 دقيقة على النهاية.

واحتاجت قطر إلى هدف عكسي متأخر لتحقق الفوز الثاني على التوالي حين أخفق دوربين خلال ارتقاء مع المهاجم المعز علي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الأكثر قراءة
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع
الفنان رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي تقاضيني بسبب شاليه.. وهذا شرطي للصلح الفنان رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي تقاضيني بسبب شاليه.. وهذا شرطي للصلح
"كلمتين وبس".. أول تعليق لمحمد صلاح على اختياره سابع العالم!
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
قبل أن تذهب
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
اكتشف المزيد