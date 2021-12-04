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الجزائر تهزم لبنان وتقترب من التأهل

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المنتخب الجزائري رفع رصيده إلى 6 نقاط

الجزائر تهزم لبنان وتقترب من التأهل

العربية.نت

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فاز المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وسجل هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط.

وفي حال فوز مصر على السودان في المباراة التي تقام في وقت لاحق سيتأهل رسميا لدور الثمانية.

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