سوريا تهزم تونس وتنعش حظوظها

أنعش منتخب سوريا آماله في التأهل للدور الثاني بكأس العرب لكرة القدم في قطر بعدما هز الشباك في بداية كل شوط ليفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من تونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يوم الجمعة.

وصدم منتخب تونس بهدف مبكر سجله المهاجم أوليفر كاسكاو بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يزداد وضعه سوءا بعد طرد لاعب الوسط محمد علي بن رمضان قبل الاستراحة.

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وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ضاعف محمد عنز تقدم سوريا عندما تلقى كرة خارج المنطقة قبل أن يطلق تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك لينعش فرص منتخب بلاده في التأهل للدور المقبل.

وأربكت هذه النتيجة الحسابات في المجموعة الثانية وأجلت حسم التأهل للدور الثاني حتى الجولة القادمة.

وتتصدر الإمارات الفائزة 1-صفر على موريتانيا في وقت سابق المجموعة برصيد ست نقاط بينما تتقاسم سوريا وتونس المركز الثاني بثلاث نقاط لكل منهما وتتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

وتلتقي تونس مع الإمارات بينما تواجه سوريا منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الثانية.